ABD'nin Louisiana eyaletinde İsrail'i boykot etmek yasaklandı

Demokrat Partili Louisiana Valisi John Bel Edwards, salı günü imzaladığı kararnamede özellikle İsrail ve Yahudilik karşıtı BDS örgütünü hedef alan bir ifade kullandı.

Şalom'da yer alan habere göre kararnamenin yürürlüğe girmesi sonrası basına bir açıklama yapan Edwards, “İsrail ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük müttefiki ve bölgedeki tek demokrasidir. İsrail ile olan geçmişe dayalı dostluğumuz hem ABD’ye hem de eyaletimize sayısız fayda sağlamıştır. İsrail’i boykot etmek bu dostluk ilişkisine zarar verme girişimidir. Louisiana’nın da İsrail’i boykot etmenin yasak olduğu ABD’nin 25 eyaleti arasına katılmasından son derece mutluyum” dedi.

Houston'da Nikki Haley'e İsrail protestosu yapılmıştı

Donald Trump yönetiminde İsrail'in en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e, Houston Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sırasında tepki yağmış, öğrenciler Haley için, ''Nikki Haley, ellerinde kan var. Yerel halkların soykırımına imza atmaya devam ediyorsun. Sen teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın'' sloganları atmıştı.