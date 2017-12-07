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ABD'nin Kudüs provokasyonuna, Rusya'da eleştiri

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs provokasyonunu eleştirdi.

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ABDnin Kudüs provokasyonuna, Rusyada eleştiri

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ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıması ve Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması dünyada büyük bir tepkiye neden oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD hükümetinin Kudüs kararının bölgedeki durumu zorlaştıracağı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Trump'ın kararının "Ortadoğu'daki durumu daha da karmaşık hale getireceğini" savundu. Bu kararı uluslararası toplumda bölünme ve ayrışmaya yol açacağı vurgulandı.

Peskov, "Durum gerçekten karışık bir hale geldiği için diplomatik çözüm aramaya devam etmek zorundayız" dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın hareketinin uluslararası arenada, özellikle de Filistinliler arasında kabul görmediğine işaret etti.

Dış İşleri Bakanlığı açıklamıştı

Reuters'ın kaynaklı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kudüs'teki yeni pozisyonunun, İsrail - Filistin çatışma riskini artırdığını söyledi.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, tüm tarafları sağduyuya davet edildi.

Rusya tüm tarafların tehlikeli ve kontrol edilemez sonuçlar doğuracak hareketlerden kaçınmaları gerektiğini açıkladı.

Yerel haber ajansı RIA'dan alınan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennedy Gatilov, Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin'de değerlendireceğini söyledi.

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanlığı, kudüs, İSrail-Filsitin çatışması, abd
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