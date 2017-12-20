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ABD'nin Kudüs konusunda BM üyelerini üstü kapalı tehdit ettiği iddiası

ABD'nin BM Temsilcisi Haley'in, BM Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara, karara karşı oy kullanmamaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

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ABDnin Kudüs konusunda BM üyelerini üstü kapalı tehdit ettiği iddiası

Foreign Policy adlı internet sitesi tarafından ele geçirilen e-postada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in perşembe günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer BM üyelerine uyarıda bulunduğu öne sürüldü 

Haley'in, "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düştüğü dikkati çekti.

Ülkelerin Kudüs'le alakalı verdiği oyları Başkan Trump'a rapor edeceğini belirten Haley, e-postada, "Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.

Nikki Haley'in, diğer ülkelerin ABD gibi büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasını beklemediğini ancak buna ilişkin "olması gereken durum" nitelemesinde bulunduğu görülüyor.

Geçen hafta ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır'ın sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili oylamada, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yalnız kalmıştı.

BMGK'de yapılan ve ABD'nin veto ettiği Kudüs oylamasında konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanması, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda destek bulmadığını ortaya koymuştu.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: nikki haley, kudüs, bmgk, BM, birleşmiş milletler, abd
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