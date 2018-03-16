ABD'nin Kudüs kararının 100. gününde protesto gösterileri: 35 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde 25 Filistinli, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ise düzenlenen gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.Yaralıların durumlarının ağır olmadığı ve Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarılmıştı.

Hamas dün akşam ABD'nin Kudüs kararının 100. günü dolayısıyla İsrail'e karşı "öfke günü" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti.

Ayrım Duvarına karşı gösteri

Öte yandan Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim kentleri ile, Naalayn, Nebi Salih, Batı Mezrası ve Budrus beldeleri ile kuzeydeki Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesinde de Filistinliler gösteri düzenledi.

Filistin ulusal ve İslami fraksiyonları, ABD yönetimin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesinin yüzüncü günü münasebetiyle İsrail güçleriyle temas noktalarında gösteri çağrısı yapmıştı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA