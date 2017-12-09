ABD'nin Kudüs kararına tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD’nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı, İsviçre'nin Cenevre kentinde gösterilerle protesto edildi. Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği'nin öncülük ettiği gösteriye, İsviçre Müslümanlar Ligi, İsviçre Tunus Toplumu Derneği başkan ve üyeleriyle yaklaşık 500 kişi katıldı.

İsviçre'deki Türk toplumunun ellerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdığı Cenevre şehir merkezindeki gösteri 2 saat sürdü.

Almanya

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Almanya'nın Dortmund ve Bremen kentlerinde protesto edildi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde faaliyet gösteren Filistin Toplulukları ve Dernekleri Birliği'nin Dortmund kentindeki Frieden (Barış) Meydanı'nda düzenlediği protesto gösterisine, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) başta olmak üzere bazı sivil toplum dernekleri destek verdi.

Afganistan

Afganistan'da, ülkenin batısındaki Herat kentinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi.

Kuveyt

Kuveyt'te yüzlerce kişi ABD'nin Kudüs kararını protesto etti.

Başkent Kuveyt'te toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak, "Kudüs, Filistin toprağıdır", "Ölüm, zillet ile yaşamaktan daha iyidir." şeklinde slogan attı.

Göstericiler, "Allah'ım Kudüs'ü sana emanet ediyoruz", "Kuveyt sizinle beraberdir" yazılı dövizler taşıdı.

Malezya

Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hüseyin, Malezya Silahlı Kuvvetleri’nin (MAF) Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bernama Haber Ajansı'na göre, partisinin grup toplantısında konuşan Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Müslümanlara yapılmış bir darbe olduğunu belirterek "Müslüman ülkeler olarak olası bir olumsuzluğa karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Üst düzey liderlerin harekete geçmesi ve önerge vermesi durumunda Malezya Silahlı Kuvvetleri Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır." dedi.

ABD’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolardan övgüyle söz eden Hüseyin, Kudüs kararıyla bir kaos ortamının yaratılmaması temennisinde bulundu.