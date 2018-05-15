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ABD'nin Kudüs kararına Endonezya'dan kınama

Endonezya, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını güçlü bir şekilde kınadı.

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ABDnin Kudüs kararına Endonezyadan kınama

Endonezya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Endonezya hükümetinin ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını güçlü bir şekilde kınadığı belirtilerek, diğer Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin ABD'nin bu kararını takip etmemesi çağrısında bulunuldu.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu kararlarını ihlal anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, bu kararın barışı ve barış sürecini tehdit ettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Endonezya, BM Genel Kuruluna bu konuda sert tutum ve harekete geçmek için derhal toplantı çağrısı yaptı.

Açıklamada, Endonezya hükümeti ve halkının, vazgeçilemez hakları ve bağımsızlık mücadelesinde Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceği de duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, Endonezya, abd
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