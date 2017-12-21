ABD’nin Kudüs kararı Yahudiler tarafından protesto ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Kudüs kararı dünyada infial yarattı.

Üç semavi din içinde kutsal sayılan Kudüs için İslam dünyasından yükselen tepkilere Yahudi ve Hristiyanlar da destek verdi.

Yahudilik üzerinden menfaat sağlamaya çalışan siyonist ideoloji üzerine temelleri atılan İsrail, Yahudilerin tepkisini çekiyor.

ABD’nin New York şehrinin Brooklyn semti, birçok yahudiyi bünyesinde barındırıyor. Buradaki Yahudilerin yüzde sekseninden fazlası dinlerini harfiyen uygulayan ve bu bağlamda İsrail’in varoluşuna karşı çıkan kesimden oluşuyor.

Ultra Ortodoks ya da diğer bir değişle Hasidik Yahudiler İsrail devletinin barışın önünde büyük bir engel oluşturduğu görüşünde.

TRT Washington ekibinden Tuna Şanlı’nın Haham Rabbi Weiss ile gerçekleştirdiği röportajı ilginç ayrıntılar içeriyor.

“Biz İsrail devletine ve onun uyguladığı şiddete karşıyız”

Haham Weiss, TRT muhabiri Tuna Şanlı’nın Trump’ın Kudüs kararı hakkında ne düşündüğüne yönelik sorusuna şöyle cevap verdi;

“Yahudiler yaşadıkları bütün ülkelerin kanunlarına, yönetimlerine, politikalarına saygı duyar. Ancak Trump’ın Kudüs kararı yanlış bir karar. Gerçi İsrail patagonyada kurulsa ne yazar. Biz İsrail devletine ve onun uyguladığı şiddete karşıyız. Biz eskiden olduğu gibi Filistinlilerle Müslümanlarla barış içinde yaşamak istiyoruz.”

Siyonizm’in Filistinlilerden çok Yahudilere zarar verdiğini düşünen bazı Yahudiler olduğunun altını çizen Weiss, Siyonizm’in Filistinlilerin topraklarını, Yahudilerin ise ruhunu çaldığını belirtti.

“Başkentinin neresi olacağı değil, İsrail’in kendisi var olmamalı”

Yahudilerin inanışlarına göre Mesih gelmeden İsrail devletinin kurulması günah olduğu için başkent ile ilgili tartışmaları da yersiz buluyorlar.

Rabbi Aron bu durumu şöyle ifade ediyor;

“Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınıp tanınmayacağı değil bizim meselemiz. Asıl mesele İsrail’in ta kendisi. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıma çabaları o devletin bu dünyada daha fazla kötülük yapması için gerçekleştirmeye çalıştığı bir araç. Ama bizim için resmin bütünü başka. Başkentinin neresi olacağı değil, İsrail'in kendisi var olmamalı.”

"Yahudiler için Türkiye her zaman güvenilir bir yer oldu"

Ultra Ortodoks Yahudiler, Türkiye’nin Filistin ve Kudüs için yaptıklarına saygı duyduklarını ve cesurca olduğunu ifade ediyor. Yahudiler için Türkiye, Türk topraklarının her zaman güvenilir yerler olduğunu, Yahudilerin zulme uğramadan barış içinde yaşadıkları dönemin Türklerle yaşadıkları dönem olduğunu hatırlatıyorlar.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudileri korudu, Siyonizm’e karşı durdu”

Haham Weiss sözlerini, “Türkiye yüzlerce yıldır Yahudileri koruyan bir toplum oldu. Biz buna minnettarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudileri korudu Siyonizm’e karşı durdu. Onun Siyonizm’e ve Filistin’in uğradığı zulme karşı gösterdiği tepkiye büyük saygı duyuyoruz. Büyük cesaret örneği.” diyerek tamamladı.

Ultra Ortodoks Yahudiler söz konusu Filistin ya da Kudüs olduğunda hemen her gösteriye katılıyor. Bu gösterilerde kimi zaman Filistin’in kimi zaman İran’ın yanında yer alıyorlar.

Geçtiğimiz hafta, Washington’da Beyaz Saraya 200 metre mesafede düzenlenen gösteriye katılan Yahudiler Kudüs’ün uluslararası dokunulmazlığı olan bir şehir olarak kalmasını istiyor.

TRT Haber

