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Buradasınız : » » ABD'nin Kudüs kararı üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı

ABD'nin Kudüs kararı üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Kudüs'teki yeni pozisyonu, İsrail-Filistin çatışmasını kızıştıracaktır.

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ABDnin Kudüs kararı üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı

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Reuters'ın kaynaklı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kudüs'teki yeni pozisyonunun, İsrail - Filistin çatışma riskini artırdığını söyledi.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, tüm tarafları sağduyuya davet edildi.

Rusya tüm tarafların tehlikeli ve kontrol edilemez sonuçlar doğuracak hareketlerden kaçınmaları gerektiğini açıkladı.

Yerel haber ajansı RIA'dan alınan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennedy Gatilov, Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin'de değerlendireceğini söyledi.

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Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanlığı, abd, kudüs, İSrail-Filsitin çatışması
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