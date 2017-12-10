ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) tarafından düzenlenen protestoda ise Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya gelen grup, Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından protestocular araçlarla konvoy halinde D-400 karayolundaki ABD Adana Konsolosluğu'nun önüne gitti.

Burada konsolosluk yakınlarında kurulan güvenlik çemberi dışında devam eden protestoda, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla tekbir getirdi, sloganlar attı.

Katılımcılar yine konvoy eşliğinde ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığının da konuşlu bulunduğu merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.

Mahalle girişi polis tarafından kapatılması üzerine yakınlardaki kavşağa kadar gelen protestocular, buradan kornalar çalarak döndü.

Hatay

Hatay'ın Kumlu ilçesinde Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup, tekbir getirerek, Kudüs için dualar etti.

Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Tüm Müslüman ülkeleri Kudüs için birleşmeye davet eden Karaosmanoğlu, ülkelerin tepki vermekte gecikmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç'ın da katıldığı protestoda tekbir getiren ve slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

Rize

Rize'de Erbakan Vakfı İl Gençlik Kolları Başkanlığı öncülüğünde Memişağa Parkı'nda toplanan grup, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Silopi Belediyesi Kadın Kültür Merkezi önünde bir araya gelen kadınlar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Dörtyol Camisi önünde toplanan bir grup vatandaş yürüyüş düzenledi.

Grup, "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail, Mescid-i Aksa onurumuzdur, Kudüs İslam'dır İslam kalacak, Müslüman uyuma Aksa'ya sahip çık" sloganları attı.

İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut'un yaptığı duanın ardından grup dağıldı.

Elazığ

Elazığ'da öğretmenevi önünde Elazığ İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri, tekbirler getirerek "Aksa'ya selam, direnişe devam, katil İsrail ve siyonist ABD" şeklinde sloganlar attı.

Ağrı

Ağrı'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını protesto etti.

Yeşilay Ağrı Şubesi koordinasyonunda, Gençlik Merkezi önünde toplanan grup üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

ABD ve İsrail aleyhine pankart ve dövizler taşıyan grup üyeleri, daha sonra yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Merkez Camisi önüne geldi.

Burada dua eden grup daha sonra dağıldı.

Konya

Konya'da Kültür Park'ta toplanan çok sayıda kişi 5 dilde hazırlanan; "İsrail devlet değilki başkenti olsun", "Tek çare İslam birliği", "Kudüs, zalime mezar olacak", "Kudüs, kıble davasıdır" pankartlarıyla kararı protesto etti.

Kentte öğrenim gören 60 farklı ülkeden onlarca öğrencinin de destek verdiği protesto gösterisinde, Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça "Kudüs ümmetindir" açıklaması okundu.

Program, yapılan duayla sona erdi.

İstanbul

İstanbul Eminönü'ndeki Yeni Cami önünde toplanan Müdafaa-i İslam Hareketi üyesi bir grup, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Üzerlerinde İslam ülkelerinin bayrakları olan tişörtlerle alana gelen gruptakiler, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını mizansenle protesto etti.

Mizansende; Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın resmedildiği tişört giyen bir gencin İsrail bayrağı bulunan tişörtlü iki genç tarafından alıkonulması, tişörtlerinde İslam ülkelerinin bayrakları yer alan gençlerin bu duruma sırtlarını dönmesi anlatıldı.

Eylemin ardından açıklama yapan Müdafaa-i İslam Hareketi Başkan Yardımcısı Hurşit Usta, Filistin ve Kudüs'te yapılan zulme tepki göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Malatya

Malatya'da Emekliler Parkı'nda toplanan ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu grup, Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen gruptakiler, sık sık tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve diğer konuşmacılar da ABD'nin kararını kınadı.

Filistin için edilen duanın ardından bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra alandan ayrıldı.

Gaziantep'te futbolcular Filistin ve Türk bayraklarıyla sahaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oynanan İslahiyespor-HD Kolejspor maçında sporcular, sahaya Filistin ve Türk bayraklarıyla çıktı.

Atatürk Stadı'nda oynanan maçtan sonra açıklamalarda bulunan İslahiyespor Kulüp Başkanı Osman Yılmaz, ABD ve ve israil’i kınadıklarını belirterek, "Kudüs tüm İslam aleminin başkentidir. Böyle de kalacaktır." diye konuştu.

Seyirciler de maç süresince İsrail aleyhine sloganlar attı.

Dünyadan tepkiler

Ürdün'ün başkenti Amman'da Uluslararası Parlamentolar Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının iki devletli çözüm umutlarını baltaladığını belirtti.

Filistin Ulusal Meclisi Başkanı Selim Zanun'un Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Parlamentolar Birliği'nin Zanun'a cevap olarak gönderdiği mesajda, Trump'ın Kudüs kararının esefle karşılandığı ifade edildi.

ABD'nin attığı bu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararı ile çeliştiği, iki devletli çözüm umutlarını baltaladığı belirtilen mesajda, İsrail ile Filistin arasında barış ve diyalog için sarf edilen çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

Sudan

Sudan'daki Hartum Üniversitesi öğrencileri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini protesto etti.

Öğle saatlerinde başkent Hartum'un Üniversite Caddesi'nde bir araya gelen binlerce öğrenciye, akademisyenler de destek verdi.

Ellerinde "Kudüs İslam'ındır", "Hepimiz Kudüs'üz", "Korkak İsrail" pankartları taşıyan öğrenciler, sık sık tekbirler getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Hartum Bürosu önüne yürüyen üniversiteliler, BM bürosuna "İlk Kıblemiz: Kudüs" başlıklı bir mektup bıraktı.

Mısır

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ayn eş-Şems Üniversitesi kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

"Kıyamete kadar yanındayız ey Filistin", "Neden susuyorsun, Aksa'yı unuttun mu?" şeklinde sloganlar atan öğrenciler, "Kudüs Filistin'in başkenti olarak kalacak" ve "Kudüs Müslümanların ve Araplarındır" yazılı pankartlar açtı.

El-Ezher ve Kahire Üniversitelerinde de yüzlerce öğrenci, ABD'nin Kudüs kararını protesto etti. Eylemlere Ayn eş-Şems Üniversitesi Rektörü Abdulvehhab İzzet ve Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed el-Haşeb de katıldı.

Ülke genelinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul ve liselerde de Kudüs ile ilgili faaliyetler tertip edildi.

Haftanın ilk günü olması nedeniyle sabah sıraya geçen ve Mısır milli marşını okuyan öğrencilerden bazılarının Kudüs ile ilgili dövizler taşıdığı bildirildi.

Fas

Fas’ın başkent Rabat’ın merkezinde yer alan Bab el-Had meydanında toplanan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Filistin bayrakları ile parlamento binası önüne gelen göstericiler, “Siyonist Trupmp, Kudüs bizim gözümüz”, "Halk Filistin'in özgürlüğünü istiyor", "Filistin'in başkenti Kudüs" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu ve Filistin Mücadelesini Destekleme Derneği’nin yanı sıra çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşunun çağrısıyla düzenlenen gösteriye, siyasi partiler ve farklı birçok kurum ve kuruluş destek vereceğini duyurmuştu.

ABD’nin Kudüs kararının ardından ülkenin birçok kentinde düzenlenen yüzlerce gösteriye binlerce Faslı katıldı.

Lübnan'da Kudüs gösterisine polis müdahalesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen Kudüs gösterisinde bazı eylemciler ve basın mensupları polisin sert müdahalesi sonucu hastanelik oldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde yüzlerce Lübnanlı ve Filistinlinin katıldığı Kudüs gösterisinde, elçilik binasına girmeye çalışan göstericiler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Protestoya katılan çok sayıda Filistinli ve Lübnanlı gencin elçiliğin önündeki barikatı aşmak istemesi ve güvenlik birimlerine taş atması sonucu polis göstericilere ilk olarak göz yaşartıcı gaz ve suyla müdahale etti.

İlk müdahalenin ardından dağılan ve bir süre sonra tekrar toplanan göstericilere, Lübnan polisi sert müdahalede bulunarak grubu tamamen dağıttı.

Polisin darp ettiği bazı basın mensupları hastaneye kaldırıldı

Polisin kullandığı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle bazı göstericiler baygınlık geçirirken, yaralanan bazı göstericiler de hastaneye kaldırıldı.

Ara sokaklara dağılan göstericilerle polis arasında kovalamaca devam ederken polis, yakaladığı göstericileri önce darp etti sonra da gözaltına aldı. Bazı basın mensupları da polis tarafından darp edilmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tunus

Tunus'un Safakes kentinde, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi.

ABD'nin Kudüs kararını protesto için sokaklara dökülen Safakes halkının gösterileri, ikinci gününde de devam etti.

Bölgesel İşçi Sendikası tarafından düzenlenen gösteride Tunuslular, Filistin bayrakları ile söz konusu karar aleyhinde pankartlar taşıdı.

Kadın, erkek farklı yaş ve meslek gruplarından Tunuslunun katıldığı gösteride, ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

Sendika Genel Sekreteri El-Hadi bin Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safakes halkının ABD Başkanı Donald Trump'ın "ırkçı" kararına verdiği tepkiye dikkati çekerek, bunun bölge halkının Mescid-i Aksa ile Filistin konusundaki derin sevgisine işaret ettiğini söyledi.

Arap ve Müslüman ülke liderlerini etkin olmaya çağıran Cuma, ABD'nin boykot edilmesi ve büyükelçilerinin kovulmasıyla gerekli karşılığın iki misliyle verilmesi gerektiğini kaydetti.

Cuma, ayrıca sendikanın Tunus'a gelen ABD gemilerinin boykot edilmesi önerisini de aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'e ilişkin yaptığı açıklamadan bu yana Safakes başta olmak Tunus'un çok sayıda ilinde gösteriler düzenleniyor.

Almanya

Filistinli gruplar tarafından Berlin’de düzenlenen gösteri için binlerce kişi Neukölln Belediye binası önünde toplandı.

ABD'nin kararına tepki gösteren protestocular daha sonra Sonnenallee ve Kottbusser Caddeleri üzerinden Adelbert Caddesi’ne kadar yürüdü.

Berlin polisi tarafından alınan yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği yürüyüş boyunca göstericiler, "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor", "Filistin’e özgürlük" sloganları attı, ABD ve İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Türklerin de katıldığı yürüyüşteki Filistin ve Türk bayrakları ile "Kudüs her zaman Filistin’in başkenti kalacak" yazılı dövizler dikkati çekti.

Göstericiler, Adalbert Caddesi'nde yapılan konuşmaların ardından olaysız dağıldı.

Brezilya

Brezilya'daki Müslümanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Aralarında, Filistinli Müslüman cemaat liderleri, Brezilya siyasi partilerindeki Filistinli temsilcilerin de bulunduğu göstericiler, Sao Paulo'daki Paulista Caddesi'nde toplanarak karara tepki gösterdi.

Gösteride Türk ve Filistin bayrakları açılırken İsrail ve ABD aleyhine çeşitli sloganlar atıldı.

Gösteri olaysız sona erdi.

Nijerya

Nijerya'da bir araya gelen binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etti.

Ülkenin ticaret başkenti Lagos'taki gösteriye destek veren Müslüman Meclisi (TMC) Başkanı Lokman Aburrahim, "ABD tarafından alınan tek taraflı karar dünya barışına tehdittir. Bu adıma karşı birleşik global bir adım atılması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye de çağrı yapan göstericiler, Buhari'nin sessizliğini bozması ve etkili adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Gösteriye Müslüman Öğrenciler Toplumu ve diğer sivil toplum örgütleri de destek verdi.