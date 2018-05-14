ABD'nin Kudüs kararı Avrupa Birliği'ni böldü

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma planları Avrupa Birliği'ni (AB) ikiye böldü. Birliğin, ABD’nin söz konusu hamlesine karşı yayınlamayı planladığı ortak açıklama Macaristan, Romanya ve Çekya tarafından engellendi.

Prag'da konuyla ilgili açıklama yapan Çekya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çekya, AB’nin şu anda neden tekrar tekrar bu konu üzerine görüş beyan etmesi gerektiğine ilişkin bir sebep görememektedir" diye konuştu.

DW Türkçe'nin Çek haber ajansına dayandırdığı habere göre Sözcü, AB hükümet başkanlarının "iki devletli çözüme bağlılıklarını" ifade eden açıklamayı reddettiklerini söyledi.

Habere göre, açıklama taslağında AB devletlerinin büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayacakları ifadesi de yer alıyor. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman kısa süre önce Tel Aviv'deki Çekya Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşımayı arzu ettiklerini söylemişti. Ancak şimdilik Çekya'nın Kudüs'te yalnızca onursal bir konsolosluk açacağı belirtiliyor.

Romanya'da da konu bir süredir hükümet içinde sert tartışmalara neden oluyor. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınmasının "uluslararası hukukun ihlali" anlamına geleceğine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.