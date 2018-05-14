ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı

Washington ve İsrail delegasyonunun katıldığı açılış töreninin başında konuşan ABD Büyükelçisi David Friedman, "Bugün ABD'nin İsrail'deki Kudüs Büyükelçiliği'ni açıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da, video konferansla törene katılarak kısa bir konuşma yaptı. Trump mesajında, "En büyük umudumuz barış için...ABD, kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. ABD her zaman İsrail'in büyük bir dostu ve özgürlük ile barış hedefi için bir ortak olacak" dedi.

Trump, "En büyük umudumuz barış için...ABD, kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. ABD her zaman İsrail'in büyük bir dostu ve özgürlük ile barış hedefi için bir ortak olacak" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise açılış töreninde yaptığı konuşmada "Ne Muhteşem bir gün.. Kudüs'teyiz ve burada kalacağız" dedi. Netanyahu Kudüs'ü İsrail'in "ebedi ve bölünmez başkenti" olarak nitelendirerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından Trump, Twitter'dan tebrik mesajı gönderdi.

"İsrail için büyük gün.Tebrikler."

Big day for Israel. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Mayıs 2018

Trump bundan önce de sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İsrail için harika bir gün" yazarak, törenin Fox News kanalından canlı yayınlanacağını duyurmuştu.

Açılış sırasında, ABD'nin provokatif kararını protesto eden onlarca Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni "uluslararası hukuku ve tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınadıklarını" açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail'in Filistinli göstericilere "orantısız güç" kullanmasını kınadı.

Kaynak: Reuters