ABD'nin Kremlin Raporu Putin'i 'üzdü'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da katıldığı bir etkinlikte, ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanıp Kongre'ye sunulan ve Rus hükümet yetkilileri, üst düzey iş adamları ve Kremlin'e yakın birçok isme yaptırım tavsiyesi içeren Kremlin Raporu'nu değerlendirdi.

Raporun, ABD yönetimi tarafından atılan düşmanca bir adım olduğunu ifade eden Putin, "Raporu hazırlayanlar Moskova-Washington ilişkilerini bozarak kendi hükümetlerine zarar veriyorlar" diye konuştu.

Putin, rapor nedeniyle Rusya'nın misillemeye dönük adımlardan kaçınacağını dile getirerek, "Raporda benim de adımın yer almamasına üzüldüm" dedi.

Bir Rus deyimi olan "Köpekler havlar, karavan gider" ifadesini kullanan Putin, "Rusya'nın kendi iç meselelerine odaklanması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Kremlin Raporu

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili ve yönetici ile mal varlıkları 1 milyar doların üzerindeki bazı iş adamlarının adının yer aldığı Kremlin Raporu'nu Pazartesi günü ABD Kongresi'ne sunmuştu.

210 ismin bulunduğu liste, Rusya'da "Kremlin yönetimi", "bakanlar kabinesi", "siyasi liderler" ve "oligarklar" olmak üzere bazı kısımlara ayrılıyor.

Belgede söz konusu isimlerin yaptırımlar listesinde olmadığı, belgede belirtilenler üzerinde halihazırda herhangi bir kısıtlama yapılmadığı da vurgulanıyor.

Kaynak: AA