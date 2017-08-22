  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.499
    EURO 4.119
  • BIST 109124.07
    ALTIN 144.581
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'nin Kore krizine "diplomatik çözüm" arıyor

ABD'nin Kore krizine "diplomatik çözüm" arıyor

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının yol açtığı krizin çözümü için diplomatik yolları tercih ettiklerini belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDnin Kore krizine &quot;diplomatik çözüm&quot; arıyor

Kyodo ajansına göre, Harris, Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Osan Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un tarafından ortaya konan meselelerin çözümü için diplomatik çözüm umuyoruz ve bu konuda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Harris, diplomatik çabaların askeri güç tarafından da desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda kıtalar arası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından ilk büyük çaplı ortak askeri tatbikatına dün başlamıştı.

"Ulchi Özgürlük Koruyucusu" (Ulchi Freedom Guardian) adı verilen tatbikata, önceki yıllardan farklı olarak Harris, ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Füze Savunma Ajansı Direktörü Korgeneral Samuel Greaves'in bizzat izleyeceği açıklanmıştı.

Kuzey Kore'nin ise tatbikata tepkisi sert olmuştu.

Etiketler: abd, ABD'nin Kore krizine diplomatik çözüm
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER