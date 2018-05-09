ABD'nin kararı sonrası Macron ve Ruhani bir araya gelecek

RTL radyosuna açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron' un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceğini açıkladı. Drian'ın açıklamasına göre Macron, Ruhani ile görüştükten sonra İngiltere ve Almanya'yla da toplantılar gerçekleştirecek.

"Anlaşma ölmedi"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından hazırlanan düzenli raporların, "İran'ın anlaşmaya uyduğunu" gösterdiğini söyleyen Le Drian, "Anlaşma ölmedi. Trump'ın kararı umarım barış için bir aksilik yaratmaz. Biz anlaşmayı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"ABD kendini ekonomi polisi olarak görmemeli"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Fransız radyosuna yaptığı açıklamada, Trump'ın İran konusundaki kararının bir hata olduğunu ve ABD'nin kendisini dünyanın “ekonomi polisi” olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters