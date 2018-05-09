  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'nin kararı sonrası Macron ve Ruhani bir araya gelecek

ABD'nin kararı sonrası Macron ve Ruhani bir araya gelecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump 'un çekilme kararına rağmen İran anlaşmasının sona ermediğini, Macron ve Ruhani'nin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.

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ABDnin kararı sonrası Macron ve Ruhani bir araya gelecek

RTL radyosuna açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron' un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceğini açıkladı. Drian'ın açıklamasına göre Macron, Ruhani ile görüştükten sonra İngiltere ve Almanya'yla da toplantılar gerçekleştirecek. 

"Anlaşma ölmedi"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından hazırlanan düzenli raporların, "İran'ın anlaşmaya uyduğunu" gösterdiğini söyleyen Le Drian, "Anlaşma ölmedi. Trump'ın kararı umarım barış için bir aksilik yaratmaz. Biz anlaşmayı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"ABD kendini ekonomi polisi olarak görmemeli"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Fransız radyosuna yaptığı açıklamada, Trump'ın İran konusundaki kararının bir hata olduğunu ve ABD'nin kendisini dünyanın “ekonomi polisi” olarak görmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ruhani, nükleer anlaşma, Macron, abd
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