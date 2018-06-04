ABD'nin İsrail Büyükelçisi Gazze katliamını savundu

Filistinliler, İsrail ablukasındaki Gazze'de 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde barışçıl gösteriler yapıyor. İsrail ise Filistinlileri gerçek mermilerle hedef alıyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Batı Kudüs'te "Basın ve Politika" konferansında konuştu.

"İsrail en iyisini yaptı"

Friedman, bu gösterilere karşı İsrail'in yapabileceğinin "en iyisini" yaptığını iddia etti.

Gösterilerin başlangıcından bu yana Gazze'de yaşanan katliam dünya medyasında geniş yer buldu.

"Bazı eleştiriler haklı olabilir"

Basında yer alan 10 haberden 9'nun İsrail'i eleştirdiğinden bahseden David Friedman, bu haberlerin uzman görüşüne başvurulmadan yazıldığını ileri sürdü.

Basında yer alan bazı eleştirilerin haklı olabileceğini de söyledi.

"Çenelerini kapalı tutmaları gerekir"

Friedman, gazetecilerin İsrail'in ölümcül önlemler almak yerine neleri tercih etmesiyle ilgili çalışma yapması gerektiğini öne sürdü.

"Eğer gazeteciler İsrail'in Gazze'deki 'tehdide' nasıl karşı koyması gerektiğine ilişkin bir alternatif bulamıyorlarsa çenelerini kapalı tutmaları gerekir."

"Kimse daha iyisini yapamazdı"

Gösterilerde 40 bin kişinin sınıra akın ettiğini ve bu şartlar altında kimsenin "daha iyisini" yapamayacağını söyleyen Friedman, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği katliamı savundu.

"Mermiler yerine ne kullanırsınız?"

ABD'li büyükelçi, İsrailli uzmanların "göz yaşartıcı gaz veya toma benzeri uygulamaların göstericileri dağıtmada yetersiz kaldığını" söylediğinden bahsetti.

"Eğer olan şey doğru değilse, doğru olan nedir? Mermiler yerine ne kullanırsınız?" diyerek İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki silahsız barışçıl göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasını savundu.

"İsrail'in kendisini savunması için öneri yapılmadı"

ABD Büyükelçisi, İsrail'in Gazze sınırında yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturmayı henüz tamamlamadığını hatırlattı.

Olaylarla ilgili eleştirilere rağmen hiç kimsenin İsrail'e "kendisini savunmak" için ne tür bir yöntem kullanmasıyla ilgili öneri yapmadığını iddia etti.

123 şehit, on binlerce yaralı

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı için 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü yapıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerde 123 Filistinli'yi şehit düştü. On binlerce Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA