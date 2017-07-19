  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'nin İran'a yeni yaptırımları

ABD'nin İran'a yeni yaptırımları

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "uluslararası suç faaliyetlerini ve balistik füze programını desteklediği" gerekçesiyle ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlara tepki gösterdi.

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ABDnin İrana yeni yaptırımları

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif,ABD'nin CBS televizyonuna verdiği mülakatta, Donald Trump yönetiminin açıkladığı yeni yaptırımların, İran ve Amerika'nın halihazırda "gergin" olan ilişkilerini daha da zehirleyeceğini belirtti.

Yeni yaptırımların nükleer anlaşmanın ruhuna ters düştüğünü vurgulayan Zarif, "Yeni yaptırımları değerlendireceğiz. Bunların anlaşma metnini ihlal ettiği kanısına varırsak, biz de ona göre adım atarız." dedi.

Trump'ın, aralarında İran'ın da bulunduğu 6 ülkeye uyguladığı vize yasağına da değinen Zarif, "ABD yönetiminin bize karşı gönderdiği düşmanca sinyalleri artık durdurması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca "ABD'nin kendisine tehdit oluşturacak müttefiklerine rağmen neden İran'ı karşısına aldığına da bir anlam veremediğini" sözlerine ekledi.

ABD hazine ve dışişleri bakanları, dün yaptıkları bir açıklamada, "uluslararası suç faaliyetlerini ve balistik füze programını desteklediği" gerekçesiyle İranlı 7 kişi ve 11 kuruluş hakkında yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.

ABD'nin yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların ülkedeki mal varlıkları donduruluyor, ABD'lilerin kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

Etiketler: ABD'nin İran'a yeni yaptırımları, İran Dışişleri Bakanı Zarif
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