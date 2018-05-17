ABD'nin İran yaptırımları, Fransız Total'in 1 milyar dolarlık projeden çıkmasına yol açıyor

Fransız enerji şirketi Total, İran'ın Güney Pars doğalgaz alanındaki 11. fazın işletmesi için ilk yatırım tutarı 1 milyar dolar olacak bir anlaşmayı 2017'de imzalamıştı. Tahran bu sözleşmeyi nükleer anlaşmanın başarısına örnek gösteriyordu.

Total'den dün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Total, Fransız ve Avrupalı kurumların desteğiyle, ABD makamlarından özel bir proje muafiyeti alamazsa, SP 11 (Güney Pars 11) projesine devam etmeyecek ve ilgili bütün faaliyetlerini 4 Kasım 2018 tarihine kadar tasfiye edecektir."

Total, çekileceği proje için şimdiye kadar 40 milyon euro'dan az bir miktar harcamış olduğunu, dolayısıyla projeden çıkmasının büyüme hedeflerini etkilemeyeceğini belirtti.

İran'dan tasfiyeler başladı

Total'den önce Alman sigorta şirketi Allianz ve Danimarkalı petrol ürünleri tankeri işletmecisi Maersk Tankers, İran'daki faaliyetlerini tasfiyeye başladıklarını açıklamışlardı.

Alman Siemens CEO'su Joe Kaiser de CNN'e yaptığı açıklamada şirketin artık İran'la yeni iş ilişkilerine giremeyeceğini bildirmişti.

ABD'nin kararı sonrası Avrupa devreye girdi

ABD'nin İran nükleer anlaşmasını geçen hafta terk ederek İran'a yeni yaptırımlar getireceğini açıklaması üzerine Avrupa devletlerinin anlaşmayı kurtarma çabaları sürüyor. Ancak artık şirketler kendi başlarının çaresine bakma yoluna gidiyor.

Anlaşmanın sürmesinde kararlı olan Avrupalı liderler kendi şirketlerine, İran yatırımlarının, Amerikan yaptırımlarından etkilenmeyeceği güvencesini verebilmek istiyorlar.

Aynı zamanda, 2015 tarihli anlaşmayla nükleer faaliyetlerini kısması karşılığında daha önceki yaptırımların bir kısmından kurtulmuş olan İran'ı da bu anlaşmanın devamında yarar olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.

Kaynak: Reuters