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Buradasınız : » » ABD’nin insan hakları raporunda İsrail işgali yok

ABD’nin insan hakları raporunda İsrail işgali yok

Filistin, ABD’nin İnsan Hakları Raporu'nda "işgal altındaki topraklar" ibaresinin yer almamasına tepki gösterdi.

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ABDnin insan hakları raporunda İsrail işgali yok

Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dünyadaki insan haklarıyla ilgili hazırladığı ve "işgal altındaki topraklar" (Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze) ibaresinin yer almadığı rapora değinildi.

"Filistin insan haklarının çiğnenmesi anlamına gelir"

"İşgal altındaki topraklar ibaresinin raporda yer almayışı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu tutum, Filistin insan haklarının çiğnenmesi anlamına gelmektedir" denilen açıklamada, ABD'nin İsrail tarafgirliği yapmaya devam ettiği belirtildi.

Önceki raporlarda yer verildi

Cuma günü yayınlanan raporda, önceki yıllarda hazırlanan ve işgal altındaki topraklar ibaresinin de (Kudüs, Batı Şeria ve Gazze) yer aldığı raporların aksine yeni ibarelere yer verildi, İsrail'in insan haklarını çiğnemesiyle ilgili  "iddia" ve "itham" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman bu yıl başında ülkesinin dışişleri bakanlığından, hazırladığı yıllık raporlarda, "işgal altındaki topraklar" ifadesini kullanmamasını istemişti.

ABD, 2011 yılından bu yana her yıl, dünya üzerindeki pek çok ülkedeki insan haklarıyla ilgili rapor hazırlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, İnsan hakları, filistin
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