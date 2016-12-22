ABD'nin ilk "Ulusal Ticaret Konseyi" kuruldu

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"ni kurdu ve başına California Üniversitesi Ekonomi Profesörü Peter Navarro'yu getirdi. Trump ayrıca milyarder Wall Street yatırımcısı Carl Icahn'ı regülasyon reformundan sorumlu özel danışman olarak atadı.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geçişini yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ilk "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"nin kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Çin karşıtı duruşuyla tanınan akademisyen Navarro'nun, ileriyi gören bir ekonomist olarak ticaret açığını düşürecek, büyümeyi hızlandıracak ve istihdamın ülkeden ayrılmasını önleyecek ticaret politikaları üreteceği ifade edildi.

Navarro, Trump'ın seçim kampanyası boyunca Ticaret Bakanı seçilen Wilbur Ross ile danışmanlık yapmıştı.

Trump yönetimi altında ilk kez faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Ulusal Ekonomi konseyleriyle Beyaz Saray'daki üçüncü danışman ekibi olacak.

Milyarder Carl Icahn'i danışman seçti

Trump'ın ekibi, ayrı bir açıklamayla milyarder yatırımcı Carl Icahn'in başkana regülasyon reform konusunda danışmanlık yapacağını bildirdi.

Trump'ın ilk destekçilerinden biri olduğu vurgulanan Icahn, yaklaşık 16,7 milyar dolarlık mal varlığıyla Trump yönetimindeki en zengin isim unvanını kazandı.

Atamalara eleştiriler

Navarro ve Icahn'ın danışman olarak atanmaları, Donald Trump'ın yönetiminde çoğunlukla kendisine yakın isimlere yer vermesine yönelik eleştirilerin hedefi oldu.

Ayrıca, kanıtlanan usulsüzlük ve hilelerle dünya ekonomisini 2007-2008 krizine sürükleyen Wall Street'in en ünlü yatırımcılarından biri olan Icahn'ın regülasyonlar konusunda danışmanlık yapmasının çıkar çatışmasına neden olacağı ileri sürüldü.

Trump yönetiminde yer alması beklenen zenginlerin toplam serveti, Icahn ile yaklaşık 32 milyar doları buluyor. Söz konusu miktar, Trump'ın 4,5 milyar dolarlık servetiyle 36,5 milyar dolara yaklaşıyor. AA