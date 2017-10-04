ABD'nin iade talebine Yunanistan'dan onay

Yunanistan'da bir mahkeme, internet üzerinden 4 milyar dolarlık kara para akladığı iddiasıyla aranan Rus uyruklu Aleksandr Vinnik'in ABD'ye iadesine karar verdi.

Selanik'teki temyiz mahkemesinin kararına göre, Rus vatandaşı Aleksandr Vinnik için ABD'nin iade talebi onaylandı.

Suçlamaları reddeden Vinnik'in, kararı Yunanistan Yüksek Mahkemesine götürerek temyiz etme hakkı bulunduğu belirtildi.

Vinnik, siber suçlarla ilgili en büyük internet sitelerinden birine sahip olduğu ve 2011'den bu yana sanal para birimi "Bitcoin" vasıtasıyla yaklaşık 4 milyar dolarlık kara para akladığı suçlamasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından aranıyordu.

Rusya da Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bir otelde yakalanan Vinnik'in iadesini talep etmişti.