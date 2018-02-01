  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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ABD’nin Hawaii’deki füze savunma testinin başarısız olduğu iddia edildi

ABD Füze Savunma Ajansı'nın Hawaii adalarında konuşlu balistik füze savunma sistemini test ettiği ancak sistemin uçaktan fırlatılan bir füzeyi önleyemediği iddia edildi.

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ABDnin Hawaiideki füze savunma testinin başarısız olduğu iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “Füze Savunma Ajansı ile ABD Donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii’nin Kauai adasında yer alan Pasifik Füze Atış Tesislerinde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını” açıklamıştı.

Ancak Amerikan CNN Televizyonu birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.

Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, CNN, ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.

Geliştirme aşamasında olan sistemin orta menzilli balistik füzeleri önlemek için inşa edildiği, özellikle de Kuzey Kore’nin füze tehdidine karşı ABD’nin Pasifik’teki füze savunma sisteminin önemli bir unsuru olacağı belirtiliyor.

Aegis Ashore füze sistemi daha önce Aegis gemilerinde kullanılırken bu denemenin sistemin karadan havaya atış kabiliyetini test ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pentagon, balistik füze savunma sistemi, abd
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