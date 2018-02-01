ABD'nin Haniye'yi terör listesine almasına Filistin'den ilk tepki

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi, "Karar, Filistin meselesinin tasfiye edilmesini ve Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği mücadeleyi yasa dışı kılmayı hedefliyor." dedi.
Salihi, kararın ABD-İsrail politikasına hizmet ettiğini ve Filistin direnişinin meşruiyetini kaybetmesini amaçladığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiğini açıklamıştı.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı
Kaynak: AA