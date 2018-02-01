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Buradasınız : » » ABD'nin Haniye'yi terör listesine alınmasına Filistin'den ilk tepki

ABD'nin Haniye'yi terör listesine alınmasına Filistin'den ilk tepki

ABD yönetiminin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi "küresel terör" listesine almasına Filistin'den ilk tepki Halk Partisi'nden geldi.

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ABDnin Haniyeyi terör listesine alınmasına Filistinden ilk tepki

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi, "Karar, Filistin meselesinin tasfiye edilmesini ve Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği mücadeleyi yasa dışı kılmayı hedefliyor." dedi.

Salihi, kararın ABD-İsrail politikasına hizmet ettiğini ve Filistin direnişinin meşruiyetini kaybetmesini amaçladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı

Kaynak: AA

Etiketler: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hamas, Filistin Halk Partisi, abd yönetimi
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