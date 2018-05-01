ABD'nin gümrük vergisi kararına Kanada'dan tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD tarafından verilen "gümrük vergisine yönelik muafiyetin kalkması" kararının "İki ülke arasındaki ticareti bozma garantisi veren, çok kötü bir fikir" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in sözcüsü Adam Austen de Başbakan Trudeau'nun açıklamalarına atıfta bulunarak, "Başbakan'ın da bugün söylediği gibi, ABD yönetiminin vergi kararının Kanada için olduğu kadar ABD'nin işlerine de zarar vereceğini anlamış olduk. Kanada, her iki tarafın işçilerinin iyiliği için çok çalışacak" dedi.

Trudeau ve Freeland, Trump'ın Kanada’ya vergide kalıcı muafiyet tanınmasını bekliyorlar.

Beyaz Saray erteleme kararı almıştı

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

Kaynak: Reuters