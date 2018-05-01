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Buradasınız : » » ABD'nin gümrük vergisi kararına Kanada'dan tepki

ABD'nin gümrük vergisi kararına Kanada'dan tepki

Çelik ve alüminyuma getirilecek ek vergi uygulanması için iptal yerine erteleme kararı alan Trump'a, Kanada'dan cevap geldi: "Ticareti bozma garantisi veren çok kötü bir fikir."

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ABDnin gümrük vergisi kararına Kanadadan tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD tarafından verilen "gümrük vergisine yönelik muafiyetin kalkması" kararının "İki ülke arasındaki ticareti bozma garantisi veren, çok kötü bir fikir" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in sözcüsü Adam Austen de Başbakan Trudeau'nun açıklamalarına atıfta bulunarak, "Başbakan'ın da bugün söylediği gibi, ABD yönetiminin vergi kararının Kanada için olduğu kadar ABD'nin işlerine de zarar vereceğini anlamış olduk. Kanada, her iki tarafın işçilerinin iyiliği için çok çalışacak" dedi.

Trudeau ve Freeland, Trump'ın Kanada’ya vergide kalıcı muafiyet tanınmasını bekliyorlar.

Beyaz Saray erteleme kararı almıştı

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Kanada, gümrük vergisi, abd
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