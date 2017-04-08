ABD'nin füze saldırısı Chicago'da protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısı Chicago'da protesto edildi.

Savaş karşıtlarının gösterisi kentte protestoların merkezi durumundaki Trump Tower önünde gerçekleşti.

"Başka savaş istemiyoruz", "ABD Suriye'den elini çek" ve "Dünyadaki bütün çocukların barışa ihtiyacı var" yazılı pankartlar açan yüzlerce gösterici, sloganlar atarak füze saldırısının emrini veren Başkan Trump'a tepki gösterdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi sırasında atılan "Trump daha fazla savaş diyor, biz savaşa hayır diyoruz", "Savaşa, emperyalizme ve Trump'ın yalanlarına son", "ABD'nin derhal Suriye'den el çekmesini istiyoruz" ve "ABD emperyalizmi bir numaralı teröristtir" sloganları dikkati çekti.

Protestocu kalabalığa hitap eden konuşmacılar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden çocuklardan etkilendiğini açıklayan Trump'a inanmadıklarını belirterek, ortada başka nedenler olduğunu iddia etti.

Trump yanlısı bir kişinin de göstericilerin yanında pankart açtığı eylem ünlü Michigan Caddesi'nde yapılan yürüyüşle sona erdi.