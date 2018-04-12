ABD'nin eski Başkanı Carter, Trump'ı uyardı: Nükleer saldırılardan uzak dur

"Herkes İçin Bir Yolculuk" adlı yeni kitabının tanıtımında konuşan Jimmy Carter, "Trump’ın ülkemizi barış içinde yönetmesi için, Kuzey Kore, Rusya veya Suriye ile ortaya çıkan bir takım zorlukları şiddetlendirmemesi için dua ediyorum” dedi.

Nükleer silahlar büyük bir felakete yol açabilir

En küçük bir askeri saldırının, kontrolün dışına çıkabileceği uyarısında bulunan Carter, Trump'a daha sakin olmasını tavsiye etti. “Trump, Kim Jong Un ile savaşın eşiğinden döndü. Şimdi ise iki lider bir araya gelecekleri günü bekliyorlar” diyen Carter, nükleer silahların insanlar için büyük bir felakete yol açabileceğini ve güçlü fikir ayrılıklarına sahip insanlarla uyum ve barış içinde yaşamak için bir yol bulunabileceğine inandığını söyledi.

Göçmen politiasına dikkat çekti

“Birçok insan demokrasinin üstünlüğüne olan inancını yitirdi” diyen Carter, ülkedeki eşitsizliklere, azınlıklara ve göçmenlere karşı yapılan açık ayrımcılığa, paranın kontrol ettiği siyasi bir sürece, bitmeyen savaşlar ve uluslararası karışıklıklara dikkat çekti.

Kaynak: AP