ABD'nin en sert kürtaj yasası kabul edildi

Eyalet Senatosu'nda 17'ye karşı 29 oyla kabul edilen yasa tasarısına göre, ceninin ilk kalp atışlarının duyulmaya başlandığı andan itibaren kürtaj (hamileliğe son verilmesi) yasaklanıyor. Ceninin kalp atışları altı ila yedi haftalıkken duyulmaya başlanıyor.

Bu durum, birçok kadının bu dönemde henüz hamile olduğunu dahi bilmediği gerekçesiyle tepki topluyor.

Kadının hayati tehlikeyle karşı karşıya olması ve tecavüz vakaları, yasanın istisnaları arasında.

Vali'nin onaylayacağı tahmin ediliyor

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Iowa Valisi'nin onayı gerekiyor.

Cumhuriyetçi Vali Kim Reynolds, yasa tasarısıyla ilgili henüz görüş bildirmedi. Reynolds, kürtaja karşı tutumuyla biliniyor.

Valiliğin Basın Sözcüsü, Vali'nin yasa tasarısını imzalayacağını belirterek, "Vali Reynolds yüzde yüz yaşamın savunucusu ve henüz doğmamış yaşamlar için mücadelesini sürdürecek" dedi.

Görüşmeler sırasında Demokrat Parti sıralarından ise tasarıya sert eleştiriler geldi. Demokrat üye Vicky Lensing, meclis üyelerinin kadınlar adına tıbbi kararlar verme yetkisi olmadığını söyledi.

Karşıtlar için yargı yolu açık

Tasarı yasalaşması halinde, mahkemeye götürülebilecek.

Daha önce Kuzey Dakota ve Arkansas eyaletlerinde kabul edilen benzer kürtaj yasalarına itirazları, eyalet mahkemeleri geri çevirmişti.

Iowa'da yürürlükteki düzenlemeler doğrultusunda, 20'nci haftadan sonra kürtaj yapılması yasak.

Kaynak: Reuters