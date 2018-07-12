ABD’nin en iyi başkanı Obama seçildi

Ülke genelinde yapılan anket sonuçlarına göre Amerikalılar, eski Başkan Barack Obama’nın işini en iyi şekilde yaptığını düşünüyor. Açıklanan anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 44’ü, siyah ve beyaz iki millete hizmet eden Obama'nın ABD’nin en iyi başkanı olduğunu söyledi.

Bill Clinton ikinci sırada yer aldı

Pew Research Center’in anketine göre Bill Clinton yüzde 33 ile ikinci sırada yer alırken, yüzde 32 ile Ronald Reagan üçüncü sırada yerini aldı.

5-12 Haziran tarihleri arasında, sabit hat ve cep telefonu ile 2 binden fazla yetişkinle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ABD Başkanı Donald Trump ise sonuncu oldu.

En kötü ABD Başkanı seçilen Trump 'en kutuplaştırıcı Amerikan Başkanı' olarak görülüyor.

Kaynak: İHA