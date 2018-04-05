ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'dan Trump'a destek

ABD finans dünyasının bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve milyarder iş adamı Warren Buffett'tan sonra yatırımcıların en çok takip ettiği Dimon'ın "Hissedarlara Yıllık Mektubu" yayımlandı.

“ABD’nin kararlı davranması mantıksız değil”

Dimon, mektubunda, Trump'ın ülkede sıkça tartışılan ticaret politikalarını ele alırken, ticaret ile ilgili birçok şikayet bulunduğunu kabul etmek gerektiğini vurgulayarak, "Fikri mülkiyet hakları sıklıkla çalınıyor. Birçok ülkede yatırım yapma ve şirket sahibi olma hakları eşit değil. ABD yönetimi serbest ve adil ticaretten bahsettiğinde her şeyin aynı olmasını kastediyor. ABD'nin daha fazla denklik için kararlı davranması mantıksız değil." dedi.

“Küresel ekonomik sistem için belirsizlik yaratıyor”

ABD ile Çin'in son haftalarda birbirlerine karşılıklı gümrük tarifeleri uygulamaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dimon, ticaret savaşı olasılığının küresel ekonomik sistem için belirsizlik yarattığını ifade etti.

ABD, ticaret ile ilgili kaygılarını Çin’e ne biçimde anlatmalı

Öte yandan Dimon, ABD hükümetinin Çin'le müzakerelerin tek başına işe yaramadığını bildirdiğine dikkati çekerek, ABD'nin ticaret ile ilgili kaygılarını Çin'e net biçimde anlatması ve bunun Japonya ile Avrupa gibi ABD'nin güçlü müttefiklerinin desteğiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın talebiyle yeniden müzakere edilmeye başlanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında da "açık sorunlar" olduğunu savunan Dimon, "Güncellenmiş bir anlaşma adil ve tüm ülkelere faydalı olacak şekilde oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Geçen ay Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından Çin bu ay başında ABD'den ithal ettiği yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliğinin Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık 1300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planını salı akşamı açıklamasının ardından çarşamba sabahı Çin Ticaret Bakanlığı ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini belirtti.

Kaynak: AA