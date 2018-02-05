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ABD'nin en büyük bankaları Bitcoin için düğmeye bastı

ABD’nin önde gelen bankaları, kredi kartıyla kripto para birimlerine yatırım yapılmasını yasaklayacağını açıkladı.

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ABDnin en büyük bankaları Bitcoin için düğmeye bastı

ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp ve Citigroup, kredi kartlarıyla Bitcoin ve diğer sanal para birimleri alımlarının durdurulacağını duyurdu.

JP Morgan sözcüsü Mary Jane Rogers, bankanın sanal para birimlerinin oluşturduğu kredi riskleri sebebiyle bankanın kripto para birimleri işlemlerini durduracağını söyledi. 

Birer birer yasaklanıyor

Bank of America’nın kredi kartları ise kripto para birimleri işlemlerini reddetmeye başladı.

Banka sözcüsü Betty Riess, banka genelinde yayınlanan uyarıya göre yeni yasağın bütün kişisel ve ticari kredi kartların geçerli olacağını fakat bankamatik kartları kullanımında bir değişim olmayacağını söyledi.

Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier, yaptığı açıklamada bankanın kripto para birimleri işlemlerinde kredi kartı kullanımını yasaklayacağını söylerken, “Piyasa değiştikçe biz de kripto para birimleri politikalarımızı yenileyeceğiz” dedi.

Risk oluşturuyor

Bankalar açısından kripto para birimleri işlemlerini kabul etmek riskli bir durum olarak görülüyor. İşlemi gerçekleştiren kişinin yatırım yaptığı sanal para biriminin düşmesi ve aldığı borcu ödeyememesi ihtimali endişe yaratabiliyor.

Ayrıca çalıntı kredi kartlarının yanlış kişilerin eline düşerek kripto para istasyonları haline gelmesi de sanal para birimleri işlemlerinde bir risk olarak yer alırken, para birimleri dijital platformlarda işlem gördüğü için bankaların para aklama ihtimaline karşı işlemleri gözlemlemesi de zorlaşıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: kripto para, JP morgan, Citigroup, bitcoin, bank of america, abd banka, abd
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