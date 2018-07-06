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ABD'nin ek gümrük vergisi uygulaması başladı

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

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ABDnin ek gümrük vergisi uygulaması başladı

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