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Buradasınız : » » ABD'nin ek gümrük vergilerine Rusya'dan misilleme

ABD'nin ek gümrük vergilerine Rusya'dan misilleme

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi tarifesi uygulamasına Rusya'dan misilleme geldi. Rusya'da Amerikan ürünlerine kısıtlamalar getirilecek.

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ABDnin ek gümrük vergilerine Rusyadan misilleme

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtuhov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin sadece ulusal güvenliğini dikkate alarak, tümüyle tek taraflı bir karar alan ilk Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke olduğunu vurguladı.

ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulaması nedeniyle bir dizi önlemler alınacağını belirten Yevtuhov, “Çünkü bu karar nedeniyle bizim sanayimiz ve şirketlerimiz zarar görecek. Biz de bazı Amerikan ürünlerine kısıtlamalar getireceğiz. Bence ek tarifeye maruz kalan tüm ülkeler de bu yolu izleyecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, ek gümrük vergisi, abd
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