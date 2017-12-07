ABD'nin California eyaleti alevlere teslim oldu

California eyaletinin güneyinde iki gün önce ormanlık alandı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Yangın Los Angeles'ın Bel Air bölgesine sıçradı. Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yandı, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Bel Air'deki bazı evlerden duman yükseldiği görüldü.

Öte yandan, bölgede çekimi yapılan, aralarında "Westworld" dizisinin de bulunduğu bazı yapımlara yangın nedeniyle ara verildi.

Los Angeles'ın doğusundaki San Bernardino bölgesindeki yangında 2 kişi yaralanmıştı.

AA