  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'nin Bombardier kararı May'i hayal kırıklığına uğrattı

ABD'nin Bombardier kararı May'i hayal kırıklığına uğrattı

Theresa May, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Bombardier şirketinin C serisi jetlerinin ithalatına yüzde 220 ek ithalat vergisi getirmesi karşısında hayal kırıklığına uğradı.

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ABDnin Bombardier kararı Mayi hayal kırıklığına uğrattı

Birleşik Krallık Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Theresa May’in, ABD'nin, Kanadalı havacılık şirketi Bombardier’in C serisi jetlerinin ithalatına yüzde 220 ek ithalat vergisi getirmesi karşısında hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Karar, küresel havacılık endüstrisine zarar verdi. Açık konuşmak gerekirse bu, Birleşik Krallık’ın uzun vadeli ortağından beklediği bir şey değildi." ifadelerine yer verildi.

Bombardier, halihazırda Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda’daki tesislerinde toplam 4 bin 100 kişiyi istihdam ediyor. Çalışanların yaklaşık bin kadarı C serisi jet üretiminde faaliyet gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın ek ithalat vergisi getirilmesi yönündeki kararının ardından şirketin, Kanada ve Kuzey İrlanda’daki üretiminde zorluk yaşamasından, yatırımlarını başka ülkelere kaydırmak zorunda kalmasından endişe ediliyor.

Etiketler: Bombardier, theresa may
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