ABD'nin BM Temsilcisi Haley topuklu ayakkabılı 'eşik bekçiliği'ni anlattı

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley'nin, Yahudi lobi kuruluşu AIPAC'ın toplantısında BM'de İsrail için nasıl eşik bekçiliği yaptığını, Filistin konusundaki girişimleri nasıl "topuklu ayakkabılarıyla tekmeleyip geri gönderdiğini" söylediği ortaya çıktı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'deki en büyük Yahudi lobi kuruluşu AIPAC'ın mart ayındaki toplantısında, BM'deki Filistin konusundaki girişimleri engellemek için nasıl "eşik bekçiliği" yaptığını bir diplomata yakışmayacak, taşkın bir üslupla anlattı.

AIPAC'ın Youtube kanalından yayınladığı videoda toplantının sunucusunun Haley'yi salondaki kalabalığa takdim ederken, "Birleşmiş Milletler dünyada İsrail'in sürekli ve haksız şekilde saldırıya uğradığı az sayıda yerden biri. İşte şimdi huzurlarınıza gelecek olan kadın bu durumu değiştirmekte son derece kararlı." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

"Ben boşuna topuklu ayakkabı giymiyorum"

Sunucunun takdiminin ardından kalabalığı selamlayarak sahne gelen Haley, videonun devamında bir diplomata yakışmayacak üslupla BM'de İsrail çıkarlarını savunmak için neler yaptığını ve yapacağını anlatıyor.

Haley, BM'deki rolünü şu sözlerle tarif ediyor: "Ben niye topuklu ayakkabı giyiyorum? Moda diye değil. Yanlış bir şey gördüğümde tekmeleyip geri göndereyim diye."

Bu sözlerin ardından ABD'li diplomat BM'deki en üst düzey organlardan birinin başına Filistin kökenli birinin getirilmesi önerildiğinde nasıl karşı çıkarak atamayı önlediğini vurguluyor. Haley'nin sözleri seyircilerden alkış alıyor.

"İsral'i itham etme devri kapanmıştır"

Haley, Princeton Üniversitesi Hukuk Profesörü Richard Falk'un BM için hazırladığı ve İsrail'i Filistin halkına "apartheid rejimi" uygulamakla suçlayan raporun geri çekilmesindeki rolünü ise şu sözlerle anlatıyor:

"Sonra bizi bir kez daha sınamaya kalktılar. Şu Falk raporu denen aptal rapor ortaya çıktı. Adamın kim olduğunu bilmiyorum, amacı ne onu da bilmiyorum, ama ciddi sorunları olduğu belli. Raporu görünce ilk yaptığımız şey Genel Sekreteri aramak oldu. Aradık dedik ki, 'Bu tamamen zırvalık. Bunu geri çekmek zorundasınız.' Bunun üzerine Genel Sekreter derhal raporu geri çekti ve raporu yayınlayan komisyonun direktörü de istifa etti."

"Başkan'ın bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bil"

BM Temsilcisi Haley'nin, perşembe günü BM Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi üye ülkelerin diplomatlarına e-posta göndererek "karara karşı oy kullanmamaları" konusunda "üstü kapalı tehdit ettiği" öne sürülmüştü.

Haley'in, e-posta mesajında "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düşmesi dikkat çekmişti.

Önceki gün ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır'ın sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili oylamada, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yalnız kalmıştı. BMGK'de yapılan ve ABD'nin veto ettiği Kudüs oylamasında konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanması, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda destek bulmadığını ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

