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Buradasınız : » » ABD'nin BM Büyükelçisi Haley: Suriye'den ayrılmayacağız

ABD'nin BM Büyükelçisi Haley: Suriye'den ayrılmayacağız

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, ABD’nin Suriye'de hedeflerine ulaşana kadar askerlerini çekmeyeceğini söyledi.

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ABDnin BM Büyükelçisi Haley: Suriyeden ayrılmayacağız

Fox News Sunday’e konuşan Haley, ülkesinin üç hedefini sıraladı: Kimyasal silahların, ABD’nin menfaatleri için risk oluşturan herhangi bir şekilde kullanılmaması, DEAŞ’ın yenilmesi ve İran'ın ne yaptığını izlemek.

Haley, "Amacımız, Amerikan birliklerinin eve döndüğünü görmek ama bunları başardığımızı bilene kadar ayrılmayacağız" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, operasyon, nikki haley, abd
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