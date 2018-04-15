ABD'nin BM Büyükelçisi Haley: Suriye'den ayrılmayacağız

Fox News Sunday’e konuşan Haley, ülkesinin üç hedefini sıraladı: Kimyasal silahların, ABD’nin menfaatleri için risk oluşturan herhangi bir şekilde kullanılmaması, DEAŞ’ın yenilmesi ve İran'ın ne yaptığını izlemek.

Haley, "Amacımız, Amerikan birliklerinin eve döndüğünü görmek ama bunları başardığımızı bilene kadar ayrılmayacağız" dedi.

Kaynak: Reuters