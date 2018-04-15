ABD'nin BM Büyükelçisi Haley: Suriye'den ayrılmayacağız

Fox News Sunday’e konuşan Haley, ülkesinin üç hedefini sıraladı: Kimyasal silahların, ABD’nin menfaatleri için risk oluşturan herhangi bir şekilde kullanılmaması, DEAŞ’ın yenilmesi ve İran'ın ne yaptığını izlemek.
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Haley, "Amacımız, Amerikan birliklerinin eve döndüğünü görmek ama bunları başardığımızı bilene kadar ayrılmayacağız" dedi.
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Kaynak: Reuters