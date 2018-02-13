ABD‘nin Afrin’deki terör örgütünü kurtarma bahanesi: DEAŞ

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya ayırdığı bütçenin yankıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Afrin'le ilgili bir açıklama daha geldi.

Tillerson: Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelerden kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah'la birlikte ortak basın açıklaması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı Zeytin Dalı Herakatı’na da değinen Tillerson, bu harekatın DEAŞ'la mücadeleyi olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Tillerson, "Afrin'deki gelişmeler Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Güçlerin Afrin'e doğru yönelmesiyle NATO müttefikimiz Türkiye ile bu gelişmelerin etkisinin temel hedef olan DEAŞ'la mücadeleyi etkilediği noktasında temaslar halindeyiz." diye konuştu.

Bu hafta içerisinde Türkiye'ye gideceğine dikkati çeken Tillerson, konuya ilişkin görüşmelerine devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA