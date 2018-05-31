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ABD’nin Afganistan Komutanından Türkiye’ye övgü

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson Türkiye’nin başta Kabil olmak üzere Afganistan’da polis eğitimine katkı sağladığını söyledi.

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ABDnin Afganistan Komutanından Türkiyeye övgü

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson, Afganistan’daki operasyonları değerlendirdi.

Orgeneral Nicholson, geçen yıl mayıs ayında Kabil’de bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıda 600 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Şehirde o günden beri benzer ölçekte bir saldırının yapılmadığını ve el yapımı patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırı sayısında da büyük düşüş olduğunu anlattı.

"Türkler güçlü bir destek getirdi"

Nicholson, Başkent Kabil’in güvenliğinin sağlanması konusunda NATO müttefiklerinin katkılarından bahsetti.

“Türkler polisle çalışmak üzere güçlü bir polis destek takımı getirdiler. Ayrıca başkentte 111’inci Tümene destek veriyorlar. Şehirdeki Afgan polis kuvvetinde artan bir profesyonellik görüyoruz.”

Türkiye yetiştiriyor

Türkiye, Afganistan ile 5 Mart 2011’de imzalanan bir mutabakat gereğince Afgan polis kuvvetinin eğitimine katkı sağlıyor.

Afganlı polis adayları Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim görüyorlar.

Bugüne kadar 310’u kadın olmak üzere 2264 Afgan polisin mezun olduğu okula bu yıl 332 kadın öğrenci daha gönderildi.

Kaynak: TRT Haber, AA  

Etiketler: john nicholson, abd, Afganistan
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