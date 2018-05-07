  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » ABD’nin AB’ye gümrük vergisi kararı Türkiye ve Rusya'ya yaradı

ABD’nin AB’ye gümrük vergisi kararı Türkiye ve Rusya'ya yaradı

Almanya Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Hans Juergen Kerkhoff, ABD'nin ithal çeliğe getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Türkiye'den yapılan ithalatın yüzde 76 arttığını söyledi.

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ABDnin ABye gümrük vergisi kararı Türkiye ve Rusyaya yaradı

Kerkhoff, Neue Osnabruecker Zeitung gazetesiyle yaptığı söyleşide, "(2018'in) ilk üç ayında Rusya'dan yapılan ithalat bir yıl öncesine göre yüzde 139, Türkiye'den yapılan yüzde 76 arttı" dedi.

Kerkhoff, Avrupa Birliği'nin (AB) yabancı çelik üreticilerinin AB piyasasına çok fazla ürün sürmesini önlemek için kendi kotalarını ya da gümrük vergilerini uygulamak gibi tedbirleri hızla uygulamaya koyması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalatı durdurmak amacıyla Mart ayında ithal çeliğe yüzde 25 ve ithal alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Trump, bu gümrük vergilerinin Kanada, Avrupa Birliği ve Meksika'ya uygulanmasını 1 Haziran'a kadar ertelemiş ancak AB kalıcı muafiyet talep etmişti.

Kerkhoff, "AB'nin (müzakereler için) iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Ama ortak bir pozisyon sunmalı ve bölünmeye izin vermemeli" dedi.

Almanya, Avrupalı ortaklarına, bir miktar esneklik gösterilmesi ve ABD ile her iki tarafın da yararına olacak kapsamlı bir ticaret anlaşması yapılması için ısrar ediyor. Fakat bu politika, Berlin'i Fransa gibi Avrupalı ortaklarıyla ters düşürüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: türkiye, ithalat, Hans Juergen Kerkhoff, gümrük vergisi, artış, abd, AB
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