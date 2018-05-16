ABD'li vekillerden Çin'i kızdıracak adım

Washington'da geçen hafta bir araya gelen ABD ve Çin heyetlerinin yürüttüğü müzakereler hakkında "Çin ve ABD birlikte iyi çalışıyor, her şey yoluna girecek" mesajı veren ABD Başkanı Donald Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le ZTE'nin işe geri dönmesi hakkında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çin'de çok fazla iş kaybı oldu. İşlerin düzeltilmesi için ticaret departmanına talimat verdim" demişti.

Trump'ın kararı ZTE çalışanları tarafından sevinçle karşılanırken ABD'li vekiller, Trump'ı bu kararından vazgeçirmek ve yasakların uygulanmasını devam ettirmek için devreye girdi.

Vekiller, ZTE ve diğer Çinli şirketlerin yaptığı ekipmanların ABD için siber güvenlik tehdidi oluşturabileceğini savunuyor.

Ticaret politikasını denetleyen Senato Finans Komitesi üyesi Demokrat Senatör Ron Wyden, "Görüşmelere harcanan bu kadar zamandan sonra ABD tek taraflı tavizler veriyor. Çin, bizim teknolojimizi yıpratıyor" dedi.

ZTE krizi nasıl ortaya çıktı?

ABD, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle, Amerikalı şirketlerin Çin'in teknoloji devi ZTE Corporation'a parça satmasını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Alınan bu karar Çin ile ABD arasında halihazırda süren ticaret krizini daha da tırmandırmıştı.

ZTE, geçen yıl Mart ayında ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek, ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmiş, bunun sonucu 900 milyon dolar ceza ödemiş ve ihlale devam ederse yedi yıl boyunca ABD'de üretilen ürünlerini kullanma hakkından feragat etmeyi kabul etmişti.

Kaynak: TRT Haber