ABD'li uzman: Büyük bir konvoy bizim bölgemizden Afrin'e gitti

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda, Suriye'deki durum ve ABD'nin bölge politikaları ele alındı.

Eski diplomat ve uzmanların, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdığı oturumda, ABD'nin terör örgütü YPG'yi silahlandırma politikası eleştirildi.

"Konvoyda ABD'nin eğittiği savaşçılar var"

Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nün kıdemli terör ve ulusal güvenlik uzmanı Charles Lister, ABD'nin Türkiye'nin karşı çıkmasına ve defalarca uyarmasına rağmen terör örgütleriyle devam eden işbirliğine değindi.

"Büyük bir konvoy operasyon alanımızdan Afrin'e gitti" diyen Lister, konvoyda ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda eğittiği savaşçıların olduğunu anlattı.

ABD terör örgütü PYD/PKK'ya desteğini sürdürüyor

"YPG ile PKK arasındaki ilişki açık"

Charles Lister, ABD'nin Suriye'ye ilişkin günü kurtarma vizyonuna sahip, strateji oluşturamamış bir ülke olduğunu söyledi.

Lister, "Başından beri YPG/PKK ilişkisini söylüyorum. YPG'nin üst kademesinin çoğu PKK’dan geldi. Hatta ABD ile YPG arasındaki bağı kuran da PKK yöneticisi. YPG ile PKK arasındaki ilişki açık. Afrin’deki YPG’nin Suriye’nin Kuzeydoğusu’ndaki YPG’den farklı olduğu hikayesini satmaya çalıştık. Ama herkes bunun gülünç olduğunu biliyor. Aynı şekilde YPG’nin PKK’dan farklı olduğu hikayesini de satmaya çalıştık ki bu da çok gülünç bir hikaye." dedi.

"ABD'nin Suriye'nin batısına dair fikri yok"

Oturumda, ABD'nin Suriye'yi bir bütün olarak düşünmediği için sahada etkili olamadığı görüşü de hakimdi.

ABD'li uzman Lister, "ABD, Suriye’nin kuzey doğusu ile kuzey batısını hep ayrı olarak görüyor ve politikaları buna göre belirliyor. Bu da ABD’nin Suriye’nin tamamı ile ilgili stratejisi hakkında soru işaretleri ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

"Türkiye de YPG'ye verilen destekten dolayı aynı şekilde kızgın"

Atlantik Konseyi kıdemli uzmanı Faysal Itani de, YPG'ye verilen desteğin Türkiye'yi ne kadar kızdırmış olabileceğini bu örnekle açıkladı:

"Bir düşünün ki ABD Suriye'nin güneyinde El Kaide'ye karşı savaşıyor ve bu savaşı kendi adına yürütmesi için Hizbullah'a silah yardımı yapıyor. Sizce İsrail ne der bu duruma? İşte Türkiye de YPG'ye verilen destekten dolayı aynı şekilde kızgın."

Türkiye-ABD-İran üçgeni

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Kürtleri kullanmanın yarattığı bölgesel sakıncalara dikkat çekerek, "Türkiye ile İran bölgede geleneksel rakipler. ABD de İran'ın etkisini sınırlandırmak istiyor. Ama, ABD Suriye'nin Kürtleri ile çalışmaya devam ederse, buna tepki gösteren Türkiye'nin İran üzerinde baskı yaratma olasılığını zayıflatır." dedi.

Kamera önünde konuşmak istemeyen eski Büyükelçi Ford da benzer görüşlere sahip olduğunu anlattı.

Büyükelçi Ford, ABD'nin Suriye'nin batısına dair hiçbir fikri bile olmadığını, burada kimse ile görüşmediğini ve Suriye'nin tamamı ile ilgili politika üretemediği için de etkisiz kaldığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

