ABD'li senatörlerden Assange için Ekvador'a baskı çağrısı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Robert Menendez ve Demokrat Partili 9 senatör, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e mektup yazdı.

Pence'ten Ekvador'un internet üzerinden sızdırdığı gizli bilgilerle ABD başkanlık seçimlerine ve başka ülkelerdeki demokratik süreçlere müdahale girişiminde bulunduğunu belirttikleri Assange'ın koruma altında tutmasına dair hassasiyetlerini ziyaret sırasında muhataplarına iletmesini talep eden senatörler, ABD'nin kaygılarının Devlet Başkanı Lenin Moreno ile paylaşılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

"Wikileaks dünya çapında demokratik süreçlerin altını oyma çabasını sürdürmektedir" ifadesini kullanan senatörler, Pence'ten Assange'ı korumayı bırakması için Ekvador'a baskı yapılmasını istedi.

Mektupta, Assange ve Wikileaks'in, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerini etkilemek üzere yasa dışı edinilmiş bilgileri yaydığı, 2017 yılında Fransa'da yapılan başkanlık seçimlerini ve İspanya'daki Katalonya referandumunu yönelendirmek üzere girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA Direktörlüğü görevini yürütürken Wikileaks'i "Zaman zaman Rusya gibi devletler tarafından kışkırtılan devlet olmayan düşman istihbarat teşkilatı" olarak tanımlamıştı.

Elçilikte mahsur

Çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve son olarak geçen ay vatandaşlık vermişti.

Kaynak: AA