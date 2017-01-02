ABD'li senatörler Gürcistan'da incelemeler yaptı

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan ABD'li senatörler John McCain, Lindsey Graham ve Amy Klobuchar, Gürcistan-ABD iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi senatörler McCain ve Graham ile Demokrat senatör Amy Klobuchar, Gürcistan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Senatörler Tiflis'te resmi görüşmelere başlamadan önce Gürcistan ile Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Güney Osetya arasında işgal hattında incelemelerde bulundu. Senatörler burada yaptıkları açıklamada, ABD olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ve gelecekte de bu desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Senatörler daha sonra Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili, Savunma Bakanı Levan İzoria ve diğer bakanlarla bir araya gelerek Gürcistan-ABD ilişkilerini görüştü. Cumhurbaşkanı Margvelaşvili'nin basına kapalı yapılan görüşmede iki ülke arasında mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği ve bu konuda ABD'den destek istediği belirtildi.

Rusya'nın saldırganlığı devam ediyor

Senatörler, başkent Tiflis'e yakın Krtsanisi askeri eğitim merkezindeki NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Gürcistan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Merkezi'nde konuşma yapan Gürcistan Savunma Bakanı İzoria, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdikleri için ABD tarafına teşekkür etti. Rusya ve Gürcistan arasında 2008'de yaşanan savaştan itibaren Rusya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne karşı saldırgan bir tutum sürdüğünü ifade eden İzoria, "2008 yılında yaşanan savaştan bu yana 8 yıl geçti ama Rusya'nın Gürcistan'a yönelik saldırganlığı devam ediyor." dedi.

İzoria'nın ardından konuşan McCain ise dünyada güvenliğin artırılması için uluslararası operasyonlara katılan Gürcü askerlere teşekkür etti. Gürcü askerlere hitap eden McCain, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i dünyayı daha tehlikeli bir hale getirilmekle suçladı.

Putin'in ülkenin bir parçasını yasa dışı şekilde işgal ettiğini belirten McCain, "Ben inanıyorum ki demokrasi kazanacak. Eşitlik ve değerlere dayalı bir demokrasi kazanacak." dedi.

Senatörler Tiflis'ten bugün ayrılacak. AA