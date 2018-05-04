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Buradasınız : » » ABD'li Senatör McCain'den Trump'a ağır suçlama

ABD'li Senatör McCain'den Trump'a ağır suçlama

ABD'li Senatör John McCain, ABD Başkanı Donald Trump'ı 'uluslararası tiranlara övgüler yağdırarak, Amerikan değerlerinin arkasında duramadığı' suçlamasıyla eleştirdi.

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ABDli Senatör McCainden Trumpa ağır suçlama

ABD'li Senatör John McCain, yeni kitabı The Restless Wave'de (Huzursuz Dalga) ABD Başkanı Donald Trump'a çeşitli suçlamalar yöneltti. Trump için "Uluslararası 'tiranlara' övgüler yağdırıyor, medyayı halkın gözünde küçük düşürüyor, insan haklarını göz ardı ediyor ve mültecileri aşağılıyor" diyen McCain, ABD Başkanı'nın Amerikan değerlerinin arkasında duramadığını söyledi. 

"Yağcılık onun arkadaşı, eleştiri onun düşmanı"

McCain'in 22 Mayıs'ta yayınlanacak olan kitabında “Başkan Trump'tan ne bekleneceğini bilmek zor, onun için meşru olanın ne olduğunu bilmek zor. Yıkamacılık yağlamacılık onun arkadaşı, eleştiri onun düşmanı. Dünya bizden insanlığın durumuyla ilgilenmemizi bekliyor. Bu itibarla gurur duymalıyız. Başkanın bunu anladığından emin değilim" ifadeleri yer alıyor.

John McCain

Asker kökenli bir ailenin oğlu olan ve 1967 yılında Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait savaş uçaklarında pilotluk yapan McCain, Ordudan albay rütbesiyle emekli olduktan sonra siyasete atıldı ve 1981 yılında Amerikan Kongresine seçildi. 1982-1986 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi üyeliği yapan ve 2000, 2008 yıllarında başkanlığa aday olan McCain, 1986 yılından bu yana da Senato'da Arizona bölgesini temsil ediyor.

McCain halen beyin kanseriyle mücadele ediyor olsa da Cumhuriyetçi Parti'de dış politika konusunda en güçlü seslerden biri olarak tanınıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, senato, McCain, eleştiri, abd
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