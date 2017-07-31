ABD'li oyuncu ve senarist Sam Shepard hayatını kaybetti

Amerikan tiyatrosunun önemli oyun yazarları arasında yer alan, kara mizah, gerçeküstü ve korkutucu anımsatmalarıyla tanınan Shepard'ın Kentucky'deki evinde perşembe günü öldüğü bildirildi.

Shepard'ın ölüm nedeninin Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar olduğu belirtildi.

1943 yılında Fort Sheridan, Illinois'de doğan Shepard, "Gömülü Çocuk" adlı oyunu ile 1979 yılında Pulitzer Ödülü kazandı.

Shepard, yerel Village Voice gazetesince New York'taki sanatçılara verilen ve bağımsız tiyatroculuk ödülü olarak bilinen Off-Broadway Tiyatro Ödülü'nün (Obie Awards) 13 kez sahibi oldu.

Aç Sınıfın Laneti (1978), Vahşi Batı (1980) ve Aşk Delisi (1983), Shepard'ın önemli oyunları arasında bulunuyor.

Ünlü müzisyen Bob Dylan’la Renaldo & Clara adlı ortak sürrealist çalışması dahil birçok filmde imzası bulunan Shepard, 1983'te En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.