ABD'li oyuncu ırkçı paylaşımının ardından kovuldu

Ünlü Amerikalı oyuncu Roseanne Barr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir yardımcısını maymuna benzetti.

Paylaşımında, Obama'nın kadın danışmanlarından Valerie Jarrett için "Müslüman Kardeşler ile Maymunlar Cehennemi filminin meyvesi" diyen Barr'a her kesimden tepki yağdı.

"Özür diliyorum, daha iyi davranmalıydım"

İran ve Afrikan Amerikan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jarrett'a söyledikleri için Twitter hesabından özür dileyen Barr, şunları söyledi:

"Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Daha iyi davranmam gerekirdi. Yaptığım kötü şaka için beni affedin."

"Onu savunacak arkadaşı yok"

Valerie Jarrett ise hakkında yapılan ırkçı paylaşımı değerlendirdi.

"Bu öğretici bir an oldu. Ben iyiyim ama beni asıl endişelendiren, onları savunmak için yanında hiç arkadaşı olmayan insanlar."

Diziye son verildi

Paylaşımından kısa süre sonra, Roseanne Barr'ın başrolünü oynadığı dizinin yayımlandığı kanalın yönetimi, diziye son verdiklerini açıkladı.

Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi ve daha önce de ırkçı paylaşımlar yaptı.

Obama'nın bir dönem Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Susan Rice için de benzer sözler söyledi.

Kaynak: AA