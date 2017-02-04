  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.698
    EURO 3.988
  • BIST 88389.5
    ALTIN 144.906
Buradasınız : » » ABD'li öğrencilerden Müslümanlara destek gösterisi

ABD'li öğrencilerden Müslümanlara destek gösterisi

New York'ta ortaokul öğrencileri, Trump'ın başkanlık kararnamesine karşı Müslümanlara destek olmak için gösteri düzenledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDli öğrencilerden Müslümanlara destek gösterisi

ABD'nin New York kentinde ortaokul öğrencileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesi vatandaşlarının ülkeye girişine sınırlama getirilmesine yönelik kararnamesine karşı Müslümanlarla dayanışma gösterisi düzenledi.

Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı kararnamelerine karşı gösterilere New York'taki Tomkins Square Ortaokulu öğrencileri de katıldı.

Aşağı Manhattan bölgesindeki okulun öğrencileri, Müslüman sınıf arkadaşlarına ve ailelerine destek amacıyla öğretmenleri, okul çalışanları ve velileriyle yürüyüş yaptı.

"Müslüman yasağına hayır", "Hepimiz insanız", "Mülteciler Amerika'yı büyük yapıyor” ve "Hepimiz göçmeniz" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, Tomkins Square Park'ın etrafında birkaç kez dolaştı. Daha sonra parkın içinde toplanan göstericiler, bir süre sonra evlerine dağıldı.

Okulun öğretmenleri, Trump’ın göçmenlik karşıtı kararnamelerinden etkilenen Müslümanlara destek vermek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Açıklamalarında, "Bu gösteri, bize bir araya gelip Müslüman toplumunu desteklediğimizi söyleme imkanı tanıdı" diyen öğretmenler, söz konusu kararnamelerin yürürlükte kalmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. AA

Etiketler: abd, new york, abd başkanı donald trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER