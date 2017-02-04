ABD'li öğrencilerden Müslümanlara destek gösterisi

ABD'nin New York kentinde ortaokul öğrencileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesi vatandaşlarının ülkeye girişine sınırlama getirilmesine yönelik kararnamesine karşı Müslümanlarla dayanışma gösterisi düzenledi.

Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı kararnamelerine karşı gösterilere New York'taki Tomkins Square Ortaokulu öğrencileri de katıldı.

Aşağı Manhattan bölgesindeki okulun öğrencileri, Müslüman sınıf arkadaşlarına ve ailelerine destek amacıyla öğretmenleri, okul çalışanları ve velileriyle yürüyüş yaptı.

"Müslüman yasağına hayır", "Hepimiz insanız", "Mülteciler Amerika'yı büyük yapıyor” ve "Hepimiz göçmeniz" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, Tomkins Square Park'ın etrafında birkaç kez dolaştı. Daha sonra parkın içinde toplanan göstericiler, bir süre sonra evlerine dağıldı.

Okulun öğretmenleri, Trump’ın göçmenlik karşıtı kararnamelerinden etkilenen Müslümanlara destek vermek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Açıklamalarında, "Bu gösteri, bize bir araya gelip Müslüman toplumunu desteklediğimizi söyleme imkanı tanıdı" diyen öğretmenler, söz konusu kararnamelerin yürürlükte kalmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. AA