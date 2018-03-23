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Buradasınız : » » ABD’li komutanlar Münbiç’te

ABD’li komutanlar Münbiç’te

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili bir heyet, Halep’in doğusundaki Münbiç şehrini ziyaret etti.

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ABDli komutanlar Münbiçte

DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu'nun Sözcüsü General James Jarrard'in liderlik ettiği heyet bölgeye ulaştı. ABD'li yetkililer şehrin güvenlik durumunu ele aldı. Taraflar daha sonrasında kenti gezip, esnaf ile bir araya geldi. 

ABD yetkilileri yaptıkları açıklamada, Suriye krizinin Cenevre Konferansı’nda çözülmesine değin Münbiç şehrini koruyacaklarına dair verdikleri sözden dönemeyeceklerini söyledi.  

Kaynak: İHA

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