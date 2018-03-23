ABD’li komutanlar Münbiç’te

DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu'nun Sözcüsü General James Jarrard'in liderlik ettiği heyet bölgeye ulaştı. ABD'li yetkililer şehrin güvenlik durumunu ele aldı. Taraflar daha sonrasında kenti gezip, esnaf ile bir araya geldi.

ABD yetkilileri yaptıkları açıklamada, Suriye krizinin Cenevre Konferansı’nda çözülmesine değin Münbiç şehrini koruyacaklarına dair verdikleri sözden dönemeyeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA