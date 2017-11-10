  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » ABD'li komutan: Suudi Arabistan'a atılan füzede İran'a ait işaretler var

ABD'li komutan: Suudi Arabistan'a atılan füzede İran'a ait işaretler var

ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Harrigian, Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füzenin üzerinde İran'a ait işaretler olduğunu söyledi.

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ABDli komutan: Suudi Arabistana atılan füzede İrana ait işaretler var

ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian, Dubai'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a atılan füzenin İran izleri taşıdığını ifade ederek, bunun da füzenin nereden geldiğini gösterdiğini belirtti.

Harrigian, füzenin Yemen’e nasıl getirildiğinin araştırılacağını kaydetti. Tahran'dan ABD’li komutanın ifadeleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'dan iki gün önce yapılan açıklamada, "İran'ın bölgedeki faaliyetlerini kınıyoruz. İran rejiminin saldırganlığı ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında Suudi Arabistan ve Körfez müttefiklerimizin yanındayız." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna 4 Kasım'da Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, iran, iran füze
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