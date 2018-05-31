ABD'li komutan Harry Harris: Uzun vadede en büyük tehdit Çin olacak

Güney Kore Büyükelçiliği’ne hazırlanan ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris, Pearl Harbor’da ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı görevini teslim etti. Törende konuşan Harris, Asya bölgesinde atılan adımlara dair açıklama yaptı.

"Çin uzun vadede en önemli tehdit"

CNN'de yer alan habere göre, Kuzey Kore’nin şu anda Asya Pasifik bölgesindeki en önemli tehdit olduğunu söyleyen Harry Harris, Pekin’in bölgede üstünlük kurma hayalinin de, Çin’i uzun vadede en önemli tehdit konumuna getireceğini söyledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında yaşanan son yılların en büyük ticaret savaşı kısa sürede küresel bir krize dönüştü.

Her şey ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başladı.

Trump, Çin ürünlerine 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek kararnameyi imzaladı.

Trump yönetimi, Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Anlaşma için masaya oturdular

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet Pekin'e giderek iki günlük görüşme yapmıştı. Görüşmelerde, ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin'in üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin ziyareti öncesinde ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek için geçen Cuma günü Washington'da bir araya gelmişti.

Görüşmelerin ardından genel hatlarda anlaşan taraflar, gümrük vergilerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber